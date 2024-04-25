На мокрой трассе женщина за рулем сбила лису и наехала на дорожное ограждение

В Госавтоинспекции рассказали подробности утренней аварии с наездом на дикое животное. ДТП случилось около 8:00 на 3 километре дороги Пышма – деревня Нагибина в Пышминском районе.

53-летняя женщина за рулем автомобиля «Форд Фокус» ехала слишком быстро и не заметила выскочившую на проезжую часть лису. Водитель не успела затормозить и сбила зверька, а после этого потеряла управление и наехала на металлическое ограждение дороги. Лиса скончалась на месте. Женщина не пострадала.

«За повреждение дорожных сооружений водитель привлечена к административной ответственности по ст.12.33 КоАП РФ. Материалы по данному факту переданы в департамент по охране животного мира Свердловской области для принятия мер за причинение вреда окружающей среде», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что на загородных трассах нужно быть предельно внимательными. Дикие животные становятся более активными на рассвете и закате, часто передвигаются в сумерках и темноте. Чтобы избежать столкновения с зверями на дороге, водителям следует не превышать скорость.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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