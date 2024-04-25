Новым директором ТЮЗа станет бывший чиновник Минкульта

На hаботу выходит новый директор ТЗа. Им станет бывший заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, сообщает тг-канал «Екатеринбург. Главное». Представление коллективу состоится 26 апреля.

Из Минкульта Радченко уволился на прошлой неделе. Таким образом, должность директора театра оставалась вакантной месяц. Напомним, что ранее его возглавляла Евгения Умникова. Она уволилась с работы в конце марта этого года, проработав в должности 7 лет.

Умникова, в свою очередь, приняла театр после Светланы Учайкиной, которая стала министром культуры Свердловской области. До работы в ТЮЗе Умникова много лет возглавляла управление образования администрации Екатеринбурга, а затем год была директором лицея № 130.

Екатеринбург, Елена Васильева

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