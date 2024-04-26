Аграрии используют меньше 5% семян овощей российской селекции

В Российской Федерации сохраняется зависимость от семян овощных культур импортной селекции. Чтобы изменить ситуацию, потребуются годы.

Об этом заявила на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Нового Дня», министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. «К 2030 году стоит целевой показатель – аграрии должны использовать 50% семян российской селекции. Поясню, это самая зависимая категория. Семян овощей российской селекции крайне мало, меньше 5%. Селекционный цикл занимает длительный период, 5-6 лет. Научное сообщество, институты селекции активно работают над решением этой задачи. Поэтому к 2030 году – 50%, в 2035-2040 годах – уже больше», – сказала она.

При этом отечественными и даже уральскими семенами зерновых, бобовых культур и картофеля свердловские аграрии обеспечены. В прошлом году директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин рассказывал, что сейчас для посева пшеницы в Свердловской области используется примерно 50% семян уральской селекции, ячменя – 65%, овса – 31%, гороха – 8,5%. «Наши сорта аграрии любят. Какие бы моды на зарубежные сорта ни были, мы не отстаем, а где-то даже наоборот, – отметил он. – Потенциал наших зерновых – на мировом уровне: пшеница – 8 тонн с гектара, ячмень – даже 9,5. Наша пшеница сорта «Ирень» занимает первое место в России по площади высева, пшеница «Сарга» – второе. Неплохо себя чувствуем».

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/792860.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

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