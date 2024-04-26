Россельхознадзор отправил присланных в Россию пальмовых грифов обратно в Армению

Россельхознадзор отправил обратно в Армению 11 пальмовых грифов, которых накануне привезли в Екатеринбург. Причиной стали нарушения ветеринарного законодательства.

Инспекторы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора установили, что в ветеринарном сертификате не было информации о проведении лабораторных исследований, иммунизации и обработке птиц от паразитов. Кроме того, получатель не знал, что ему привезут «живой» груз.

«Еще одно грубое нарушение, которое установили инспекторы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, – отправитель грифов не включен в Реестр организаций и лиц Республики Армения, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров. Это означает, что отправителю запрещены операции по перемещению между государствами – членами Таможенного союза – «живого» груза», – отметили в пресс-службе ведомства.

Теперь отправителю будет запрещено ввозить груз в Россию.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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