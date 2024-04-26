В Екатеринбурге отчим застукал пасынка за курением и заставил его съесть сигареты

В Екатеринбурге многодетные родители заставили 11-летнего ребенка съесть сигареты, чтобы отучить его от курения.

Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, семья живет в доме на улице Академика Парина. В среду супруги пили алкоголь, и отчим решил «воспитать» пасынка, которого застукал за курением. Мужчина заставил съесть ребенка восемь сигарет. У мальчика заболели голова и живот, и он убежал к тете, сестре матери. Женщина вызвала скорую помощь и сообщила в полицию.

В УМВД Екатеринбурга подтвердили информацию. Заявление было зарегистрировано в отделе полиции № 4. Сотрудники полиции выехали по месту жительства семьи с проверкой, в каких условиях находятся дети. По данным Ural Mash, у супругов есть еще трое детей – грудной младенец, трехлетний мальчик и 14-летняя девочка, которая живет в центре социальной помощи.

«В отношении законных представителей мальчика будет составлен административный протокол по ч. 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родительских обязанностей по воспитанию», также собран характеризующий материал для принятия решения по ст. 156 УК РФ «Жестокое обращением с несовершеннолетним». Информация будет направлена в управление социальной политики и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для постановки семьи на профилактический учет и принятия мер общественного воздействия», – сообщили в пресс-службе УМВД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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