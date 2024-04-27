Бастрыкин потребовал доклад о случае с ребенком, которого отчим заставил есть сигареты

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константину Мирошниченко подготовить доклад о случае с мальчиком из Екатеринбурга, которого отчим заставил съесть сигареты в наказание за курение. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

Как сообщал «Новый День супруги выпивали, и отчим решил «воспитать» пасынка, которого застукал за курением. Мужчина заставил 11-летнего ребенка съесть восемь сигарет. У мальчика заболели голова и живот, и он убежал к тете, сестре матери. Женщина вызвала скорую помощь и сообщила в полицию.

В УМВД Екатеринбурга подтвердили информацию. Заявление было зарегистрировано в отделе полиции № 4. Сотрудники полиции выехали по месту жительства семьи с проверкой. По данным Ural Mash, у супругов есть еще трое детей – грудной младенец, трехлетний мальчик и 14-летняя девочка, которая живет в центре социальной помощи. Проводится проверка по ст. 117 УК РФ «Истязание».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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