В екатеринбургском метро выступил «Хор Турецкого» (ФОТО)

Сегодня днем в Екатеринбургском метрополитене неожиданно для пассажиров выступил «Хор Турецкого». Концерт продолжался около 40 минут.

Поскольку анонса не было, увидеть музыкантов смогли немногие, и горожане стали выражать недовольство по этому поводу в соцсетях. Близкий к администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» прокомментировал это так: «Хочется ответить вопросом на вопрос: а если бы позвали? А куда бы все поместились? Ну а так – возник отличный сюрприз для тех, кто ездит на метро». Кроме того, канал сообщил, что бюджетные средства на концерт не тратились: «Гонорарные отношения были на стороне меценатов-девелоперов. Иными словами, это был подарок».

Напомним, сегодня екатеринбургскому метро исполнилось 33 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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