Станция-призрак, дизайн от Бутусова и чужие жетоны: Екатеринбургский метрополитен празднует день рождения

27 апреля екатеринбургский метрополитен празднует свой 33-й день рождения. «Новый День» собрал несколько необычных фактов о екатеринбургской подземке.

Станция-призрак

Между станциями «Геологическая» и «Чкаловская» находится недостроенная «Бажовская». Строительство станции началось еще в 1992 году. Ее планировали открыть спустя 5 лет, однако работы, связанные с прорубкой каменного грунта, были сложными и затяжными. В 2003 году строительство «Бажовской» решили отложить, и все силы направить на создание «Чкаловской» и «Ботанической». Строительные работы станции так и не возобновились: сейчас там есть только центральный зал и боковые туннели. Поезда проезжают недостроенную «Бажовскую» без остановок и ограничения скорости. А так бы сейчас на пересечении улиц 8 Марта и Большакова находился выход из метрополитена. Интересно, что станция упоминается в цикле романов «Москва 2033».

Станция-призрак

Лидер Nautilus Pompilius создал дизайн станций «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов»

Вячеслав Бутусов широко известен как лидер группы Nautilus Pompilius (сейчас лидер группы «Орден Славы»). Но немногие знают, что музыкант окончил Свердловский архитектурный институт. После учебы Бутусова отправили работать в Уралгипротранс. Там будущая рок-звезда и занималась архитектурным обликом станций «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов». Для первой из них он создал макеты букв названия, для второй – облицовку колонн.

Жетоны здесь из московского метро

Екатеринбургский метрополитен использует жетоны московского метро – в столице их давно списали. Сначала в Екатеринбурге (Свердловске) использовали монеты по 15 копеек. Но в 90-е инфляция бешено разгонялась, вскоре надо было закидывать 30 копеек (то есть две монеты), а в случае следующего увеличения пришлось бы кидать еще больше. Вводили пластиковые жетоны с металлическим сердечником, но они существовали недолго. В 1994 году Москва списала свои жетоны и отдала их на Урал, которые в Екатеринбурге так и не заменили. Правда, екатеринбургский метрополитен планирует к концу 2024 года отказаться от жетонов, так как 90% пассажиров делают выбор в пользу банковской или транспортной карты.

Не самое короткое метро в России

До 2012 года екатеринбургский метрополитен носил звание самой короткой подземки в стране. Но после строительства станций «Чкаловская» и «Ботаническая» уральское метро оказалось на целых 100 метров длиннее самарского.

Стоит отметить, что екатеринбургский метрополитен был открыт в конце апреля 1991 года. Первая ветка связывала станции «Проспект Космонавтов» и «Машиностроителей», ее протяженность составляла всего 2,8 километра. Это расстояние можно было преодолеть за 10 минут на троллейбусе, поэтому подземка не пользовалась популярностью. Ситуация с пассажиропотоком значительно улучшилась, когда в декабре 1992 года была открыта станция «Уральская» рядом с железнодорожным вокзалом. Спустя еще два года на метро уже можно было добраться до самого центра города – на площадь 1905 года. А «Геологическая» появилась уже в 2002 году. Сейчас длина единственной ветки составляет 12,7 километра.

Второй ветки метро нет до сих пор, и уже мало кто из горожан верит, что ее когда-нибудь построят. Несколько раз выделялись миллионы на проектирование. Менялась стартовая точка строительства – вместо ЖБИ выбирали Академический. Объясняя, почему второй ветки нет до сих пор, власти журят горожан за плохое поведение. Например, когда началась акция протеста против строительства храма в сквере у театра драмы, чиновники сразу начали говорить, что теперь никаких денег на метро из Москвы не видать. Кроме того, мэрия однажды судилась с предпринимателем, построившим здание в неположенном месте, и в числе аргументов приводилась необходимость строительства на этом участке станции даже не второй, а третьей ветки метро! Кажется, смешно было даже судье.

Однако совсем недавно объявили о скором появлении новой станции метро на Уралмаше. Ее хотят построить рядом с жилым районом «Изумрудный Бор» и назвать «Калиновская» в честь Калиновского лесопарка и электродепо «Калиновское». Обещают, что строительство в среднем продлится 2-3,5 года.

В метрополитене Екатеринбурга курсирует «космический» поезд

17 апреля брендированный состав запустили три уральских космонавта – Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Космический поезд будет ходить в метро до конца года. В нем объявляет остановки первый екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев. Его голос был записан прямо на Международной космической станции. В вагонах тематического состава есть QR-коды, по которым пассажиры смогут узнать больше о космосе и выиграть призы – например, билет в планетарий в Верхней Пышме.

Космонавты в метро

Екатеринбург, Дарья Деменева

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