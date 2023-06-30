300 фактов о Екатеринбурге. Лидер Nautilus Pompilius создал дизайн станций метро

Факт № 153. Лидер культовой группы Nautilus Pompilius (сейчас лидер группы «Орден Славы») Вячеслав Бутусов, как известно, окончил Свердловский архитектурный институт. Этот факт его биографии широко известен, да и в интервью он часто говорит, что он по профессии не музыкант и не певец, а архитектор. А вот о том, что Бутусов участвовал в создании дизайна двух станций метро в Екатеринбурге, иногда не знают даже поклонники его творчества.

После окончания института Бутусова отправили работать в Уралгипротранс. Там будущая рок-звезда и занималась архитектурным обликом станций «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов». Для первой из них он создал макеты букв названия, для второй – облицовку колонн.