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Пятница, 30 июня 2023, 13:09 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Лидер Nautilus Pompilius создал дизайн станций метро

Факт 153. Лидер культовой группы Nautilus Pompilius (сейчас лидер группы «Орден Славы») Вячеслав Бутусов, как известно, окончил Свердловский архитектурный институт. Этот факт его биографии широко известен, да и в интервью он часто говорит, что он по профессии не музыкант и не певец, а архитектор. А вот о том, что Бутусов участвовал в создании дизайна двух станций метро в Екатеринбурге, иногда не знают даже поклонники его творчества.

После окончания института Бутусова отправили работать в Уралгипротранс. Там будущая рок-звезда и занималась архитектурным обликом станций «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов». Для первой из них он создал макеты букв названия, для второй – облицовку колонн.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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