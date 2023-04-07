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Пятница, 7 апреля 2023, 13:57 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: как вторая ветка метро стала мемом

Факт 74. В Екатеринбурге начали строить метро в 1980 году, первые станции открыли в 90-е, а последнюю, Чкаловскую, – в 2012 году. По предварительному плану, строительство и должно было растянуться на 30 лет – только в СССР предполагали, что за этот срок построят вторую ветку.

Второй ветки метро нет до сих пор, и уже мало кто из горожан верит, что ее когда-нибудь построят. Несколько раз выделялись миллионы на проектирование. Менялась стартовая точка строительства – вместо ЖБИ выбирали Академический.

Объясняя, почему второй ветки нет до сих пор, власти журят горожан за плохое поведение. Например, когда началась акция протеста против строительства храма в сквере у театра драмы, чиновники сразу начали говорить, что теперь никаких денег на метро из Москвы не видать. А еще мэрия однажды судилась с предпринимателем, построившим здание в неположенном месте, и в числе аргументов приводилась необходимость строительства на этом участке станции даже не второй, а третьей ветки метро! Кажется, смешно было даже судье.

В 2019 году Владимир Путин, отвечая на вопрос о строительстве второй ветки в Екатеринбурге, сказал, что сначала надо построить метро в Красноярске.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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