300 фактов о Екатеринбурге. Первый метрополитен на Урале

Факт № 98. Екатеринбургский метрополитен был открыт в конце апреля 1991 года. Первая ветка связывала станции «Проспект Космонавтов» и «Машиностроителей», ее протяженность составляла всего 2,8 километра. Поэтому поначалу подземка не пользовалась большим спросом у горожан, ведь это же расстояние можно было преодолеть на троллейбусе за 10 минут. Ситуация с пассажиропотоком значительно улучшилась, когда в декабре 1992 года была открыта станция «Уральская» рядом с железнодорожным вокзалом. А спустя еще два года на метро уже можно было добраться до самого центра города – на площадь 1905 года. Станция «Геологическая» была открыта в 2002 году, и еще с десяток лет екатеринбургский метрополитен носил звание самой короткой подземки в России. Но в 2011 и 2012 году были открыты станции «Чкаловская» и «Ботаническая», и уральское метро оказалось на целых 100 метров длиннее самарского метрополитена.

Сейчас длина единственной ветки составляет 12,7 километра. За 32 года существования екатеринбургский метрополитен перевез свыше 1 миллиарда 132 миллиона 800 тысяч пассажиров.