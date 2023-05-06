российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 6 мая 2023, 15:59 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Первый метрополитен на Урале

Факт 98. Екатеринбургский метрополитен был открыт в конце апреля 1991 года. Первая ветка связывала станции «Проспект Космонавтов» и «Машиностроителей», ее протяженность составляла всего 2,8 километра. Поэтому поначалу подземка не пользовалась большим спросом у горожан, ведь это же расстояние можно было преодолеть на троллейбусе за 10 минут. Ситуация с пассажиропотоком значительно улучшилась, когда в декабре 1992 года была открыта станция «Уральская» рядом с железнодорожным вокзалом. А спустя еще два года на метро уже можно было добраться до самого центра города – на площадь 1905 года. Станция «Геологическая» была открыта в 2002 году, и еще с десяток лет екатеринбургский метрополитен носил звание самой короткой подземки в России. Но в 2011 и 2012 году были открыты станции «Чкаловская» и «Ботаническая», и уральское метро оказалось на целых 100 метров длиннее самарского метрополитена.

Сейчас длина единственной ветки составляет 12,7 километра. За 32 года существования екатеринбургский метрополитен перевез свыше 1 миллиарда 132 миллиона 800 тысяч пассажиров.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге: в центре города работали легальные дома терпимости / 300 фактов о Екатеринбурге: здесь находится центр Бориса Ельцина / 300 фактов о Екатеринбурге: на одной улице располагаются несколько музеев писателей / 300 фактов о Екатеринбурге: общепит появился в городе в 1787 году / 300 фактов о Екатеринбурге: четыре улицы Сталина и район имени вождя / 300 фактов о Екатеринбурге: все достопримечательности центра соединяет «красная линия» / 300 фактов о Екатеринбурге: столица стрит-арта / 300 фактов о Екатеринбурге: побег слонов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,