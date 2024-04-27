Завтра на Урале будут сильные ветра и дожди

В ГУ МЧС Свердловской области предупредили, что завтра ожидаются сильный ветер и дожди.
«28 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 м/с и умеренные дожди», – сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В МЧС напомнили свердловчанам, что при сильном ветре необходимо как можно дальше держаться от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев: «Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий».
Кроме того, водителям не следует парковаться рядом с деревьями, рекламными щитами и фасадами зданий.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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