Свердловские энергетики завершают устранение последствий непогоды (ФОТО)

Накануне работа свердловского филиала «Россети Урал» была переведена в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды на Урале. На 9 утра ситуация оценивалась как удовлетворительная: непогода не оказала влияния на системную надежность электроснабжения жителей региона.

По данным пресс-службы «Россети Урал», восстановительные работы велись в Сысертском, Михайловском, Красноуфимском, Артинском, Дегтярском городских округах, городском округе Ревда, Тугулымском и Тавдинском районах. На данный момент устранять последствия продолжают в с. Кашино, п. Большой Исток Сысертского городского округа, а также в п. Ключевск Березовского городского округа и д. Чернавская и Унже-Павинская Таборинского муниципального района.

Более 100 энергетиков ликвидировали последствия ураганного ветра в круглосуточном режиме.

Напомним, вчера в Свердловской области дули сильные ветра. «Порывы ветра до 21 м/с вызвали обрывы проводов линий электропередачи. Ключевые повреждения зафиксированы в распределительной сети», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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