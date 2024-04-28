Тамара Зимина получила «Золотую Маску» за выдающийся вклад в развитие искусства (ФОТО)

Актриса «Коляда-театра» Тамара Зимина получила специальную премию «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие искусства».

Награждение состоялось 27 апреля в Бетховенском зале Большого театра, открыл церемонию председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков, сообщили в СТД. «Все, кто получит сегодня награду, доказывают, что театр – живой организм. Он находится в постоянном развитии и в творческом поиске», – отметил Владимир Машков.

О том, что Тамара Васильевна станет лауреатом этой премии, стало известно 4 декабря 2023 года, в день рождения Николая Коляды. Драматург рассказал, что Тамара Зимина родилась 15 июня 1943 года во Владивостоке. В том году ее отец, уходя на фронт, сказал беременной жене: «Если девочка родится, назовите Тамарой». Отец погиб на фронте, Тамара так и не увидела его.

«С детства она хотела быть артисткой. Училась в студии при Владивостокском театре драмы, а потом уехала на Урал с любимым человеком. Проработала 40 лет в Свердловском академическом театре драмы, 20 лет – у меня в театре, с первого дня. И сейчас она играет огромные роли – текста «по килограмму весу», на нее ходят зрители. Ее любят и ею восхищаются: как в ее годы сохранить такую радость к жизни?!» – рассказал Коляда об актрисе.

Тамару Васильевну знают многие в Екатеринбурге и за его пределами. У актрисы огромная армия поклонников, которые задаривают Зимину цветами после каждого спектакля – а играет она почти каждый день.

«Работоспособность этой актрисы поражает. Здравый ум, трепетное отношение к профессии и, что немаловажно в моем театре – почти с каждым новым молодым актером Тамара Васильевна проводит подробный разбор той или иной сцены, роли, смотрит из-за кулис спектакль, подсказывает, уточняет и говорит всегда, что актерской профессии невозможно научиться никогда – до конца жизни, что профессия непознаваема, что нужен ежедневный, постоянный тренинг, навык, любовь к своему делу, – написал Николай Коляда. – Никто не верит, что у Тамары Васильевны, у актрисы такого уровня, нет никакого звания в ее 80 лет. Но, и правда – нет […] По-моему, в первый раз в истории фестиваля «Золотая маска» такой случай: высшую награду получает актриса, у которой нет никаких званий. Ни грамот, ни благодарностей на бумажке. Ничего. Есть только 60 лет на сцене верой и правдой».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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