«Такого не было 20 лет»: аварийные бригады энергетиков привлекают силы из других регионов

Для ликвидации последствий аномального снегопада на юго-западе Свердловской области энергетики привлекают дополнительные силы из других районов и даже областей.

Как сообщили в ПАО «Россети Урал», дополнительные специалисты стянуты из Серовских, Нижнетагильских, Талицких и Восточных электрических сетей, а также из челябинского филиала «Россети Урал». По состоянию на 7 часов утра на ликвидации было задействовано 67 аварийно-восстановительных бригад, привлечено 69 единиц спецтехники.

Таких серьезных последствий непогоды, по оценкам энергетиков, в сетевом комплексе Среднего Урала не было уже 20 лет. Ситуация оценивается как напряженная. По предварительным оценкам специалистам «Россети Урал» предстоит выполнить аварийно-восстановительные работы на 5 линиях 110 кВ, 6 линиях электропередачи 35 кВ, а также на 38 ВЛ 6-10 кВ.

Для точной оценки последствий стихии нужно обойти более 650 км линий электропередачи и расчистить несколько десятков километров подъездных путей для доставки тяжелой спецтехники – автогидроподъемников и многофункциональных машин.

Энергетики напоминают, что ни в коем случае нельзя приближаться к оборванным проводам.

Для жителей региона работает телефон контакт-центра «Россети Урал» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

Как уже сообщал «Новый День», аномально сильные снегопады в регионе начались сегодня ночью. Было нарушено энергоснабжение городов и сел в юго-западной части Свердловской области. Нарушения в основном локализованы в Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском, Сысертском районах, а также пригородах Екатеринбурга. Основная причина – обрыв проводов ЛЭП из-за налипания мокрого снега и падения деревьев. Дороги засыпаны снегом, местами высота снежного покрова составила более 10 см, наблюдается метель. В Первоуральске снова пропала вода в жилых районах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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