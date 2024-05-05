В деле убитого Далера Бобиева появился новый фигурант

Муж Вероники Наумовой, которую будут судить за убийство ее воспитанника Далера Бобиева, тоже попал под суд – Александра Наумова обвинили по статье 117 УК РФ, часть 2, пункты «г», «д» «Истязание в отношении несовершеннолетнего». Информация об этом появилась на сайте Екатеринбургского гарнизонного военного суда.

Судебное заседание было назначено на 3 мая, но было отложено из-за неявки защитника. Следующее – назначено на 16 мая.

Как ранее писал «Новый День», дело Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика, которому на момент смерти было пять лет. Оказалось, что ребенок умер еще зимой, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой. Об исчезновении мальчика не сообщили ни работники детсада, ни другие дети Наумовых, ни знакомые семьи.

Позднее выяснилось, что работники детского сада видели на теле Далера следы побоев. Но о жестоком обращении с ребенком никуда не заявили. Заведующая детским садом и начальник службы опеки были задержаны, однако по решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сотруднику детского сада предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», специалисту опеки и попечительства – по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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