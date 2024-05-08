Эволюция парада Победы: от народного праздника – к мероприятию для избранных

В Екатеринбурге завтра пройдет традиционный парад Победы на площади 1905 года. Но горожане не смогут увидеть его вживую – из-за усиленных мер безопасности будет оцеплена улица Вайнера и проспект Ленина. «Новый День» вспоминает, как менялась главная торжественная часть 9 Мая – от народного праздника к закрытому мероприятию военных.

Обязательный парад

В советское время парад Победы проводился на главной площади Свердловска лишь в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. С 1995 года торжественные военные парады на 9 Мая стали проводить ежегодно. До середины 2000-х вместе с военнослужащими по площади маршировали ветераны Великой Отечественной войны. Затем фронтовики переместились в автомобили, и, как правило, их колонна открывала майский парад. В последние годы ветераны присутствуют лишь на трибунах в окружении своих близких. С 2009 года по федеральному закону Екатеринбург обязан проводить парад Победы с участием тяжелой боевой техники, поскольку в городе расположен штаб Центрального военного округа.

Танки портили асфальт

С 2000-х годов в Екатеринбурге стали нормой многочисленные репетиции парада Победы, а вместе с ними – временные перекрытия улиц. Причем изначально военные даже не хотели согласовывать маршруты прохождения техники с ГИБДД, что ужасно возмущало дорожных полицейских. Конфликт удалось решить при участии мэрии. Но в 2010 году во время репетиции парада танки Т-90 испортили асфальт на центральных улицах города. Чиновники схватились за голову, ведь пришлось срочно пересчитывать бюджет на дорожный ремонт в сторону увеличения. Военные в той ситуации предпочли отмолчаться, а в последующие годы стали надевать специальные «башмаки» на гусеницы танков.

Бессмертный полк



В 2013 году в Екатеринбурге впервые состоялось шествие «Бессмертного полка». Тысячи екатеринбуржцев прошли с портретами родственников-ветеранов по главной городской площади. Со временем масштаб народной акциям памяти все увеличивался, и в 2019 году в ней приняли участие уже 200 тысяч человек. Шествие с портретами фронтовиков было самой трогательной частью парада Победы – зрители приветствовали участников, кричали «спасибо!» и хором пели военные песни. В 2020 и 2021 годах «Бессмертный полк» не проводился из-за ковидных ограничений. Акцию вернули в очный формат в 2022 году (в Екатеринбурге собралось около 100 тысяч участников), но затем снова стали отменять, теперь уже из соображений безопасности.

Ужесточение ограничений

Примерно с 2010-х годов на праздновании Дня Победы в Екатеринбурге стали применять «беспрецедентные» меры безопасности: полицейское оцепление, контрольно-пропускные пункты на центральных улицах, вход на трибуны только по именным пропускам. Горожане приходили к площади в 8 часов утра, чтобы занять лучшие места для обзора. Некоторые изворачивались и залезали на столбы, деревья и ворота консерватории, лишь бы увидеть торжественный проход гарнизона и военной техники. С каждым годом границы оцепления площади становились все дальше, и пришедшие люди видели лишь спины полицейских. «Для кого проводят парад?», – возмущались екатеринбуржцы в соцсетях.

Единственной отдушиной оставался авиапарад, который проводили в Екатеринбурге с 2015 года. Пролеты военных самолетов, истребителей и бомбардировщиков были хорошо видны в центре города. Но в 2022 году пролет авиации на 9 Мая неожиданно отменили (хотя репетиции были), и с тех пор больше не включали в парад.

Народный парад в Верхней Пышме

Если в Екатеринбурге военный парад превратился в официозное мероприятие для избранных, то в пригороде все обстоит по-другому. Уже много лет на парад Победы в Верхней Пышме собирается несколько тысяч человек. На 9 Мая здесь показывают настоящую раритетную боевую технику, а солдаты одеты в форму 1940-х годов. Для зрителей ставят минимальные ограничения, поэтому они могут подобраться к танкам так близко, насколько это возможно с точки зрения безопасности. Верхнепышминский парад Победы часто называют самым душевным на Урале. Однако его популярность тоже играет злую шутку – городская площадь просто не может вместить всех желающих.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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