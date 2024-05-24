Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве 5-летнего Далера, останется в СИЗО

Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения Веронике Наумовой, обвиняемой в убийстве своего воспитанника Далера Бобиева.

По решению суда Наумова останется в СИЗО до 27 июня.

Как ранее писал «Новый День», дело Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика, которому на момент смерти было пять лет. Оказалось, что ребенок умер еще зимой, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой.

Веронике Наумовой предъявлено обвинение по трем статьям УК – «Истязание», «Убийство малолетнего» и «Мошенничество» (она продолжала получать на ребенка социальные выплаты и после его смерти).

На прошлой неделе в деле появился еще один фигурант – Александр Наумов, муж Вероники. Ему предъявлено обвинение по статье 117 УК РФ, часть 2, пункты «г», «д» «Истязание в отношении несовершеннолетнего». По словам адвоката, в момент смерти ребенка, а также до и после этого Наумов находился в зоне СВО, награжден государственными наградами. О том, что происходило в семье в его отсутствие, он якобы не знал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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