В Екатеринбургской думе поменяют потолок за 4 миллиона рублей

В помещениях Екатеринбургской думы заменят подвесные потолки. Стоимость ремонта составит 4,6 миллиона рублей, как следует из документов на портале госзакупок .

Прием заявок от потенциальных подрядчиков принимается до 29 мая. Согласно описанию закупки, рабочие должны демонтировать старый подвесной потолок, освещение и решетки системы кондиционирования, смонтировать новый потолок и убрать за собой строительный мусор.

Напомним, городская дума переехала в двухэтажное помещение в переулке Банковском весной 2020 года (ранее на этом месте располагался торговый центр). Не все депутаты были согласны с переездом и возмущались , что потрачено столько средств, однако смирились, поскольку ковидные ограничения требовали больше пространства.

Впрочем, жалобы народных избранников не прекратились. Например, в ноябре прошлого года депутаты заявили , что в большом зале заседаний плохая акустика и бывает душно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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