В Екатеринбургской думе поменяют потолок за 4 миллиона рублей

В помещениях Екатеринбургской думы заменят подвесные потолки. Стоимость ремонта составит 4,6 миллиона рублей, как следует из документов на портале госзакупок.
Прием заявок от потенциальных подрядчиков принимается до 29 мая. Согласно описанию закупки, рабочие должны демонтировать старый подвесной потолок, освещение и решетки системы кондиционирования, смонтировать новый потолок и убрать за собой строительный мусор.
Напомним, городская дума переехала в двухэтажное помещение в переулке Банковском весной 2020 года (ранее на этом месте располагался торговый центр). Не все депутаты были согласны с переездом и возмущались, что потрачено столько средств, однако смирились, поскольку ковидные ограничения требовали больше пространства.
Впрочем, жалобы народных избранников не прекратились. Например, в ноябре прошлого года депутаты заявили, что в большом зале заседаний плохая акустика и бывает душно.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
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