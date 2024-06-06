В УрФУ разработали сервис по замене конфликтных слов

Уральские филологи придумали автоматический сервис по замене конфликтных слов. Программа анализирует текст, выделяет в нем некорректные выражения и предлагает автору использовать более мягкий вариант, чтобы сделать общение более приятным для всех сторон.

«В последнее время появилась новая эмоциональность. Люди активно используют такие понятия – «токсичное отношение», «абьюзер», «депрессия» и чувствительно относятся к некорректно сказанному слову. В интернете и даже в СМИ достаточно много речевой агрессии, и наш сервис помогает пишущим авторам выбирать более уместное слово и предотвратить конфликтную коммуникацию», – рассказала на пресс-конференции в ТАСС декан филологического факультета УрФУ Анна Плотникова.

Коммуникативные риски представляют слова, которые описывают возраст и физиологические особенности человека, национальность, профессию и социальное положение. Например, можно ли назвать пожилого человека стариком? Будет ли приемлемо писать «бомж» или «нищий»? Допустимо ли использовать слова «инвалид», «дэцэпэшник» или калека? По словам Анны Плотниковой, эти речевые проблемы как раз решает автоматический сервис.

Чтобы показать, как работает программа, филолог показала пример текста из соцсетей. Сервис заменил слова «директриса» на «женщина-директор», «канцелярская крыса» на «конторский служащий», «водила» на «водитель», а «гаец» на «сотрудник ГИБДД».

«В целом современные технологии очень повлияли на лексику языка. Мы активно используем слова «искусственный интеллект» и «нейросеть», которые еще несколько лет назад не были такими частотными. Меняются правила речевой этики: при общении в мессенджерах мы используем более короткие сообщения, наши приветствия и прощания тоже отличаются от тех форм, что были совсем недавно. Возникает особая устно-письменная коммуникация, когда люди в текстовых сообщениях не ставят знаки препинания и используют междометия и частицы, которые характерны для устной речи. Все это сейчас изучают лингвисты в рамках большого проекта «Благополучие человека в условиях цифровой трансформации» в УрФУ», – заключила специалист.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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