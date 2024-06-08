Двух собак, которые помогли спасти заблудившихся детей, вернули хозяевам

Собаки породы бигль по кличкам Рыжий и Рокки, которые провели четверо суток в лесу вместе с Гришей и Викой Крепп, вернулись в семью. Пока дети были в больнице, их питомцев временно приютили полицейские. Псов накормили, извлекли из их тел клещей, и вскоре отправили на легковом автомобиле в Тюмень, вслед за хозяевами, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Представитель полиции опроверг информацию, что в лесу собаками пришлось отпугивать от детей волков. Однако тепловизоры в зоне поисков потеряшек фиксировали медведя.

«Если сегодня, в субботу, поиски не принесли бы положительного результата, сыщики угрозыска уже запланировали проведение обысков в жилище пропавших подростков и использование в работе с родственниками детектора лжи – полиграфа. Но, к счастью, всего этого ОВД делать не пришлось, так как юные путешественники были обнаружены живыми», – резюмировал Горелых.

12-летний Гриша и его 10-летняя сестра Вика заблудились в лесу 4 июня, разделившись с дедушкой. Ребят нашли сегодня рано утром. Они были очень уставшими и голодными, но спокойными. Детей госпитализировали в состоянии средней тяжести с признаками обезвоживания. Днем по просьбе их матери мальчика и девочку транспортировали на медицинском вертолете в областную больницу Тюмени. Самочувствие детей стабильное, их жизни ничего не угрожает. Семья проживает в Тюмени, а в Свердловской области владеет участком, где и заблудились Гриша и Вика.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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