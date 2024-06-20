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Четверг, 20 июня 2024, 09:44 мск

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Владелец «Жизньмарта» объяснил, кто получит миллион за отравление

Фото из архива

Владелец сети «Жизньмарт» Иван Зайченко заявил, что не отказывается от своего обещания выплатить миллион рублей отравившимся его продукцией, но их список уже закрыт.

По словам предпринимателя, ему достоверно известно о 12 подтвержденных врачами случаях. «После того поста в моем канале мы получили более 300 обращений. Быстро стало ясно, что многие из них могут оказаться фейковыми. Совсем не хотелось из благой идеи создать классический кейс потребительского терроризма. Но и помочь тем, кто действительно пострадал, мы обязаны», – цитирует Зайченко «РБК-Екатеринбург». Владелец «Жизньмарта» подошел к вопросу системно и запросил у всех справки от врачей с подтверждением диагноза. 12 человек, чей диагноз был подтвержден, получат по миллиону рублей.

Как уже писал «Новый День», с 16 по 22 мая в свердловское управление Роспотребнадзора обратились 18 жителей Екатеринбурга с острыми кишечными заболеваниями. Все они покупали продукты в сети магазинов «Жизньмарт». Санитарные врачи обнаружили и в готовых блюдах, и в смывах с инвентаря, взятых у поставщиков сети, кишечную палочку.

После этого основатель сети «Жизньмарт» Иван Зайченко заявил, что если выяснится, что посетители заболели по вине его поставщика, компания выплатит каждому клиенту, упомянутому в отчете Роспотребнадзора, по 1 млн рублей. Вскоре Зайченко пожалел о своем обещании. Со ссылкой на сотрудника он сообщил, что некоторые покупатели облизывают куриные яйца с расчетом заразиться сальмонеллезом и свалить вину на «Жизньмарт». После он извинился за эти слова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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