Суд на месяц закрыл предприятия еще четырех поставщиков «Жизньмарта»

Деятельность еще четырех поставщиков «Жизньмарта» приостановлена на 30 суток.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, суды вынесли решения в отношении предприятий: ИП Курмачев М.И., ИП Шабалда Р.Н., ИП Яровиков М.Д., ИП Гянджиев Т.Ю.

«Специалистами надзорного ведомства при проведении эпидрасследования случаев заболевания среди клиентов «Жизньмарта» на объектах этих предпринимателей были выявлены многочисленные нарушения санэпидзаконодательства, а также получены неудовлетворительные результаты лабораторных исследований отобранных проб продукции», – рассказали в Роспотребнадзора.

Как уже сообщал «Новый День», с 16 по 22 мая в свердловское управление Роспотребнадзора обратились 18 жителей Екатеринбурга с острыми кишечными заболеваниями. Все они покупали продукты в сети магазинов «Жизньмарт». Санитарные врачи обнаружили и в готовых блюдах, и в смывах с инвентаря, взятых у поставщиков сети, кишечную палочку . Основатель сети «Жизньмарт» Иван Зайченко заявил местным СМИ: если выяснится, что посетители заболели по вине его поставщика, компания выплатит каждому пострадавшему по 1 млн рублей. Через два дня Зайченко пожалел о своем обещании. Со ссылкой на своего сотрудника он сообщил, что некоторые покупатели облизывают куриные яйца с расчетом заразиться сальмонеллезом и свалить вину на «Жизньмарт». Впрочем, в Роспотребнадзоре о покупателях, облизывающих яйца, ничего не слышали . Утром 30 мая Зайченко сообщил, что поставщика, по вине которого заболели покупатели, нашли, и больше опасной продукции в магазинах не будет. Затем в Роспотребнадзоре заявили, что недобросовестных поставщиков гораздо больше – в суд ушли материалы проверок по 12 поставщикам, проверки в магазинах сети продолжаются.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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