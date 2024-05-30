Санврачи передали в суд материалы на 13 поставщиков «Жизньмарта». Одна фабрика уже закрыта

Роспотребнадзор передал в районные суды Екатеринбурга материалы проверок в отношении 13 поставщиков сети «Жизньмарт». По первому решение уже вынесено.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, сегодня суд на 35 суток приостановил деятельность ИП Гумаровой Л.Ф. «Специалистами надзорного ведомства при проведении эпидрасследования случаев заболевания среди клиентов «Жизнь Марта» на объекте ИП Гумаровой Л.Ф. были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. В ходе лабораторных исследований в пробах сырья и у 2 поваров выявлены сальмонеллы», – рассказали в ведомстве. С момента регистрации заболеваемости и до суда деятельность ИП была запрещена полномочиями Роспотребнадзора, продукция не выпускалась.

В суды также переданы материалы в отношении еще 12 поставщиков, где в ходе расследования специалистами Роспотребнадзора были выявлены существенные нарушения санэпидтребований и неудовлетворительные результаты лабораторных исследований продукции. Их работа до рассмотрения в судах также запрещена, выпуск продукции приостановлен. Специалисты Роспотребнадзора продолжают проверки в отношении 23 магазинов «Жизньмарт», 19 производителей продукции, двух распределительных центров.

Как уже сообщал «Новый День», с 16 по 22 мая в свердловское управление Роспотребнадзора обратились 18 жителей Екатеринбурга с острыми кишечными заболеваниями. Все они покупали продукты в сети магазинов «Жизньмарт». Санитарные врачи обнаружили и в готовых блюдах, и в смывах с инвентаря, взятых у поставщиков сети, кишечную палочку .

Затем основатель сети «Жизньмарт» Иван Зайченко заявил местным СМИ: если выяснится, что посетители заболели по вине его поставщика, компания обещает выплатить каждому клиенту, упомянутому в отчете Роспотребнадзора, по 1 млн рублей. Через два дня Зайченко пожалел о своем обещании. Со ссылкой на своего сотрудника он сообщил, что некоторые покупатели облизывают куриные яйца с расчетом заразиться сальмонеллезом и свалить вину на «Жизньмарт». Зайченко заявил, что в список на компенсацию попадут только те 18 человек, что подали жалобы в Роспотребнадзор еще до начала глобальных проверок сети. Впрочем, в Роспотребнадзоре о покупателях, облизывающих яйца, ничего не слышали . Утром 30 мая Зайченко сообщил, что поставщика, по вине которого заболели покупатели, нашли, и больше опасной продукции в магазинах не будет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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