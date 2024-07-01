Шумовая разметка появится на 76 улицах Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга продолжает работы по нанесению дорожной разметки на улицах города. Как сообщили «Новому Дню» в мэрии, на 1 июля на дорогах уже сделана разметка термопластиком общей площадью 53 019,175 квадратных метров. Планируется нанести еще 153 362,36 квадратных метров разметки.



«Срок службы разметки зависит от интенсивности движения. На дорогах с высоким трафиком разметка из термопластика сохраняется до начала зимнего сезона. Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками и холодными пластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм – не менее шести месяцев», – пояснили в администрации.



В этом году в Екатеринбурге впервые сделали шумовую разметку на улицах с четырехполосным движением. Это рельефная линия «с пупырышками», как выразился председатель транспортного комитета Игорь Ощепков. Неровности создают шум, и водитель сразу понимает, что пересек двойную сплошную. Шумовая разметка уже нанесена на 36 улицах из 76 запланированных, уточнили в мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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