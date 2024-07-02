Появилась версия, почему могла не сработать система оповещения на Рощинской

В доме на улице Рощинская, где сегодня днем сгорели три квартиры, не сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по Свердлвоской области. Там отметили, что это могло бы привести к человеческим жертвам, если бы пожар случился в ночное время.

16-этажный дом на Рощинской, 41 был сдан в эксплуатацию в 2012 году. Многоэтажку обслуживает управляющая компания ООО «УК «Прибрежная». В организации отказались комментировать ситуацию. «Пусть МЧС во всем разберется», – заявил «Новому Дню» представитель УК по телефону.

Источник агентства в сфере ЖКХ уточнил, что система оповещения о пожаре в новостройке могла не сработать из-за того, что возгорание началось на балконе. Сигнализация установлена в местах общего пользования, а туда не сразу дошел дым.

Как ранее писал «Новый День», пожар в жилой многоэтажке начался на балконе 9-го этажа, затем огонь распространился на соседние квартиры. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе трое детей. Пострадавших в происшествии нет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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