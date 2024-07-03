Соглашение о закупке новых трамваев для Екатеринбурга будет подписано на «Иннопроме»

Администрация Екатеринбурга близка к подписанию концессионного соглашения о закупке новых трамваев для ветки в Академическом районе. Официально о сделке будет объявлено на международной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

«Ожидается, что трехстороннее соглашение с участием концессионера, администрации города и представителей областных властей будет подписано на одной из сессий «Иннопрома». Для этого готово все, в том числе и потенциальный концессионер – «Мовиста», – сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». Федеральная компания «Мовиста» уже реализовала в Свердловской области проект по запуску трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

Новое концессионное соглашение с властями Екатеринбурга предусматривает достройку трамвайной ветки от улицы Волгоградской до улицы Татищева, от проспекта Сахарова до Широкой Речки со строительством депо и до УНЦ. Как ранее отмечал начальник департамента экономики Алексей Прядеин , концессионер также закупит 80 новых трамваев – 20 двухсекционных и 60 трехсекционных.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube