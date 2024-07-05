В Екатеринбурге будут судить 80-летнего мужчину за ДТП с двумя погибшими

В Екатеринбурге завершено следствие по уголовному делу о ДТП, в котором два человека погибли, а еще один получил тяжелые травмы. Обвиняемый – мужчина 1944 г.р.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека). дело направлено в Орджоникидзевский районный суд.

Как уже писал «Новый День», авария произошла 17 октября 2023 года в 18:50 на улице Машиностроителей. 79-летний водитель «Пежо 408» Юрий Бабушкин поворачивал направо, потерял контроль над машиной и сбил трех человек на остановке. На месте погибли женщина и мужчина. Еще одна женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в ЦГБ № 23.

На следующий день Юрий Бабушкин рассказал журналистам, что у него проблемы с сердцем, несколько лет назад он перенес инфаркт, но машину ему водить не запретили. «Я попал в аховую ситуацию, сейчас не знаю, как мне теперь жить и зачем», – говорит он.

Смертельное ДТП на остановке

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube