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Пятница, 12 июля 2024, 16:12 мск

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Городские власти приняли ряд важных решений для улучшения транспортной доступности Академического

Решение транспортных проблем самого молодого района Екатеринбурга пойдет по нескольким направлениям. Это строительство нового выезда из Академа, развитие трамвайного движения и актуальное планирование новых дорог – широких, с выделенными полосами.

Ранее «Новый День» писал о строительстве развязки на пересечении улицы Амундсена и ЕКАД. Дополнительный выезд из района разгрузит уже существующие и возьмет на себя нагрузку с учетом продолжающейся застройки района. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для ее возведения.

В «Вечернем Екатеринбурге» опубликовали подробности о развязке: сооружение займет свыше 20 гектаров, а его протяженность превысит 1100 метров. Развязка будет иметь четыре полосы шириной 3,75 метра и четыре съезда на ЕКАД. Расчетная скорость движения по эстакаде – 80 километров в час. Для безопасности автомобилистов между потоками транспорта во встречных направлениях предусмотрена разделительная полоса шириной 3,5 метра. В дополнение на переходно-скоростных полосах оборудуют остановку общественного транспорта и тротуары шириной по 3 метра. Ориентировочный срок реализации проекта – 2027 год.

Параллельно в Академическом будут расширять и трамвайное движение. Соглашение о развитии городского электрического транспорта было подписано на выставке «Иннопром». В его рамках мэрия намерена продлить линию электротранспорта от улицы Волгоградской до улицы Татищева и от проспекта Сахарова до Широкой Речки, запланированы строительство тяговых подстанций и трамвайного депо и достройка пути до УНЦ. Согласно заявлению начальника департамента экономики Екатеринбурга Алексея Прядеина, концессионер также обязуется закупить 80 новых трамваев: 20 двухсекционных и 60 трехсекционных.

Растущий поток транспорта будут учитывать и при строительстве новых кварталов: в плане предусмотрены широкие улицы с высокой пропускной способностью, сообщили в пресс-службе основного застройщика района – АО СЗ «РСГ-Академическое». На проезжей части будут предусмотрены выделенные полосы для общественного транспорта, что позволит жителям выезжать из района или возвращаться домой быстрее и с комфортом.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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