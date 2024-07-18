Студент-пикапер, нападавший на девушек, не смог оспорить отправку в психбольницу

Агрессивный пикапер Дмитрий Гребенкин, нападавший на девушек в Екатеринбурге, все-таки отправится в психиатрическую больницу на обследование. Такое решение суд принял еще 30 мая, но защита молодого человека подала апелляцию. Свердловский областной суд рассмотрел в закрытом заседании материалы дела и оставил постановление суда первой инстанции без изменений.

Студент УрФУ подозревается в совершении двух преступлений по ст.116 УК РФ – «Побои», сообщили в пресс-службе облсуда. Как ранее писал «Новый День», Дмитрий Гребенкин нападал на девушек на улице после отказа познакомиться с ним. Как минимум один эпизод попал на камеру наблюдения – на видео студент преследует девушку, догоняет ее и с силой бросает на асфальт. Также Гребенкину вменялось хулиганство – он распылил газовый баллончик в мужчину, который заступился за одну из пострадавших. После резонанса в СМИ студент хотел улететь в Москву, но не успел. Его задержала полиция в аэропорту.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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