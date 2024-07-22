На Исети задержали гидроциклиста без прав

Уральская транспортная прокуратура продолжает рейды по реке Исеть в Екатеринбурге. В минувшие выходные инспекторы ГИМС вместе с представителями надзорного органа поймали горожанина, который катался на незарегистрированном гидроцикле. Мужчина привлечен к ответственности по ч.3 ст. 11.8 КоАП, ему грозит штраф от 15 до 20 тысяч рублей. Гидроцикл был помещен на штраф-стоянку.

Также инспекторы нашли судно, которое не прошло техническое освидетельствование. В отношении судоводителя вынесено постановление по ч.1 ст. 11.8 КоАП РФ. Напомним, ранее суд запретил использовать в акватории Городского суда прогулочные катера. Однако в минувшие выходные на набережной Исети все еще работал причал для моторных лодок. Как поясняли в транспортной прокуратуре, судебные приставы ожидают исполнительного листа, чтобы опечатать последнюю их трех баз-стоянок катеров на пруду.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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