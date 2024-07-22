В Екатеринбургском зоопарке день рождения отмечает игрунка Рон Уизли

В Екатеринбургском зоопарке сегодня празднует свой день рождения двухлетний Рон Уизли, молодой самец игрунки Жоффруа. Его назвали в честь одного персонажа из истории «Гарри Поттера».

Как ранее писал «Новый День», именинник прибыл в Екатеринбург год назад из Москвы. Одновременно с ним приехала и четырехлетняя Гермиона из Новосибирска. В апреле у пары уже появились два симпатичных малыша. «Самец игрунки Жоффруа активен и любопытен. Он с интересом относится ко всему, что его окружает», – отметили особенности Рона в пресс-службе зоопарка. Он питается в основном фруктами, листвой, насекомыми, кашей, творогом и куриным мясом. Самые любимые десерты – виноград и арбуз.

Игрунка Жоффруа – эндемик Бразилии, который является одним из самых маленьких приматов. Длина тела животных – около 20 см, хвоста – около 29 см. Самцы весят 230-250 грамм. Самые маленькие достигают величины 13 см и весят 100 грамм. Активны игрунки в дневное время и большую часть жизни проводят на деревьях. Живут преимущественно группами по 8-10 особей. Животные общительны, игривы, наблюдать за ними очень интересно. Увидеть Рона, Гермиону и малышей можно на 2-м этаже павильона «Южный». Добавим, что они – не единственные обитатели зоопарка с «литературными» именами. Например, старшего самца в семье барсуков зовут Фродо, а одного из его детей – Бильбо.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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