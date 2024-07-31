Завершено тушение пожара в здании НПО автоматики

Пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций на месте крупного пожара в здании НПО автоматики.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, причину возгорания предстоит установить специалистам в ходе пожарно-технической экспертизы.

Как уже писал «Новый День», сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны накануне в 18:47. Пожар возник на кровле цеха с химической продукцией. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Примерно в 19.15 у горящего здания обрушилось 500 квадратных метров кровли. По состоянию на 19.52 по местному времени в тушении пожара было задействовано 58 сотрудников МЧС и 23 единицы техники. Открытое горение потушили около 20.15.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube