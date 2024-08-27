Приехавшие на Урал жители Курской области примут участие в выборах своего губернатора

В Свердловской области будут созданы все условия для приезжих из Курской области, которые захотят проголосовать за одного из кандидатов в губернаторы своего региона.

Как сообщили в ДИПе, об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на заседании в уральском полпредстве. Работу по организации голосования для приезжих ведет избирательная комиссия Свердловской области совместно с департаментом внутренней политики и министерством социальной политики.

Как уже сообщал «Новый День», 20 августа полпред президента в УрФО Владимир Якушев поручил подготовить пункты временного размещения для приема жителей Курской и Белгородской областей. «В регионы УрФО уже прибыло несколько семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за агрессии со стороны противника. Мы должны быть готовы к приему людей, а главное, обеспечить их должным вниманием и всесторонней помощью», – отметил Владимир Якушев.

Напомним, в самой Свердловской области в Единый день голоования состоятся очередные выборы депутатов дум Верхней Туры и Верхотурья, довыборы депутатов дум Алапаевского района, Артей и Кушвы. Голосование пройдет в течение двух дней, 7 и 8 сентября, в том числе – в формате дистанционного электронного голосования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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