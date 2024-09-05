Голосовать через интернет собираются почти 8% верхотурских избирателей

На муниципальных выборах, которые пройдут в нескольких районах Свердловской области в ближайшие выходные, почти 8% избирателей собираются голосовать по интернету.

Как сообщает Центр общественного наблюдения, всего принято 1740 заявлений для участия в ДЭГ. Это 7,88 % от числа избирателей (22 093 человека на 01.07.2024).

Напомним, плановые выборы в городские думы пройдут в Верхней Туре и Верхотурье, довыборы депутатов – в Алапаевском районе, Артях и Кушве. Голосование пройдет в течение двух дней, 7 и 8 сентября, в том числе – в формате дистанционного электронного голосования.

Кроме того, временно проживающие на Урале избиратели из Курской области смогут поучаствовать в выборах своего губернатора.

Верхотурье, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube