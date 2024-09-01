На Урале ожидают сильный ветер

В Свердловской области синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Там рекомендовали не выходить из зданий, закрывать окна и двери, убрать с подоконников вещи, не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и другими потенциально опасными объектами, а также не парковаться под ними.

Екатеринбург, Елена Сычева

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