Тренер из Екатеринбурга вывел команду на матч в костюме Джона Уика

Сегодня уральский клуб «СиндЕкат» дебютировал в футбольной медиалиге MFL. Это единственная команда с Урала в этом чемпионате.
Главный тренер команды Артем «Юрич» Бычкин вывел стартовый состав в образе легендарного персонажа кинофраншиз Джона Уика. Сами футболисты поддержали наставника и во время выхода на поле были в костюмах «три полоски».
В составе команды играет капитан «Урала» Артём Фидлер, бывший игрок сборной России и ФК «Зенит» Олег Шатов и другие известные футболисты. Неделю назад к «СиндЕкату» присоединился и боец-кулачник RCC Гаджи Автомат.
Екатеринбург, Елена Сычева
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