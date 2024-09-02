В УрФО в первые классы пошли больше 160 тысяч детей

В регионах УрФО сегодня пошли в школу 160,6 тыс. первоклассников. Больше всего – 50 тысяч человек – в Свердловской области. Меньше всего – чуть менее 10 тысяч – в Курганской области.

«Современная школа открывает перед детьми самые широкие возможности. Задача взрослых – родителей и педагогов – пробудить у ребёнка интерес к ним, помочь поверить в себя и свои силы, научить терпению и целеустремлённости. Но самое главное – быть рядом со своим ребенком. Окружать его любовью и заботой, быть надёжным плечом, на которое он может опереться в любой ситуации», – подчеркнул полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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