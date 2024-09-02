На Урале в первую неделю сентября будет дождливо и ветрено

На Свердловскую область идет холодный атмосферный фронт: со вторника по четверг будут лить дожди и дуть сильные ветра.

Дневная температура 2 сентября поднимется до +23 °C. Однако уже днем ожидаются дожди (2-7 мм) и порывы ветра до 17 м/с. Холодный атмосферный фронт пройдет сначала через северные районы, а ночью дойдет и до юга области, пишет синоптик Алексей Пулин.

«Вслед за фронтом 3-4 сентября на европейский север России надвинется антициклон. Урал большую часть недели будет находиться на его холодной восточной периферии», – сообщили в Уралгидрометцентре. Температура воздуха в регионе не поднимется выше 16-17°.

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко отметила, что температура в сентябре на Среднем и Южном Урале будет +7…+10 °C. «Количество осадков предполагается близким к среднему многолетнему, норма для Свердловской области 45-60 мм, на севере и в горах 62-75 мм», – уточнила она.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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