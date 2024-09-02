Уральский чиновник встретил на трассе медведя (ВИДЕО)

Мэр города Серова Василий Сизиков опубликовал видео встречи с медведем. В минувшие выходные чиновник ехал по трассе между Меркушино и Верхотурьем, когда примерно на 6-м километре дороги увидел зверя – он вышел со стороны леса к обочине.

Мэр Серова встретил медведя

К счастью, встреча с опасным животным закончилась для мэра благополучно, съемка велась, судя по всему, с расстояния нескольких метров.

Как ранее сообщал «Новый День», житель Серова в 2017 году чудом остался жив после встречи с медведицей. Животное атаковало мужчину, он отбивался, и в итоге она отступила, вероятно, из-за медвежонка.

Другой житель Серова в 2022 году также встретил медведя и выжил благодаря смекалке – он притворился мертвым, дав медведю возможность забросать его землей и ветками. Когда животное ушло, мужчина, несмотря на тяжелые травмы, смог добраться до лесопилки, оттуда его забрали медики.

Выжил после встречи с медведем

Екатеринбург, Елена Сычева

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