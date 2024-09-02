За неделю телефонные мошенники украли у екатеринбуржцев 41 миллион рублей

Полиция Екатеринбурга фиксирует почти ежедневные обращения граждан, которые стали жертвами телефонных мошенников. За минувшую неделю аферисты похитили у доверчивых горожан около 41 миллион рублей.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, 33-летний инженер-проектировщик отдал мошенникам почти 12 миллионов рублей. Потерпевший списался на сайте знакомств с девушкой, которая представилась «финансовым аналитиком из Брюсселя». Девушка предложила собеседнику заработать на инвестициях, и мужчина согласился. В результате интернет-общения инженер потерял свои сбережения, а также остался с кредитным долгом на сумму 8,4 миллиона рублей.

В еще одном эпизоде телефонные мошенники под предлогом «продления договора по абонентскому номеру» обманули директора фирмы по проектированию и установке систем безопасности. Злоумышленники предложили мужчине назвать коды из СМС и зашли в его личный кабинет на портале «Госуслуги». Когда мужчина обнаружил взлом, ему стали названивать различные «специалисты», которые убедили его следовать их указаниям. Так екатеринбуржец лишился 9 миллионов рублей, из них 6 миллионов – личные средства, еще 3 миллиона – кредитные. В обоих случаях в полиции возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

31 августа правоохранители провели массовый рейд по профилактике мошенничества, в котором приняли участие сотрудники всех 15 отделов полиции Екатеринбурга. Полицейские обошли квартиры пожилых горожан и рассказали им о самых распространенных способах обмана и как распознать злоумышленников, а также вели профилактические беседы с прохожими на улицах.

Напомним, сотрудники силовых ведомств и банков никогда не просят граждан перевести деньги на «безопасные счета» или оформить «зеркальные займы». Также нельзя доверять сообщениям якобы от руководителей с просьбой оказать содействие «сотрудникам ФСБ», «Центробанка», и звонкам от «сотовых операторов» с предложением продлить договор. Нельзя в разговоре с незнакомцами называть коды из СМС, лучше вообще сразу прервать разговор и положить трубку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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