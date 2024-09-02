В музей Верхней Пышмы привезли космический корабль (ФОТО)

В музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме привезли спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-09». На нем еще можно увидеть следы входа в атмосферу и космическую пыль.

Корабль запустили в космос 6 лет назад с космодрома Байконур, рассказали в пресс-службе музейного комплекса. Командиром экипажа был уральский земляк, космонавт Сергей Прокопьев, который в тот момент совершал свой первый космический полет.

Новый экспонат установили рядом с планетарием музейного комплекса. На него можно будет посмотреть с завтрашнего дня.

Верхняя Пышма, Дарья Деменева

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