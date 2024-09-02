В Екатеринбурге открылся Губернаторский лицей

Сегодня глава Свердловской области Евгений Куйвашев открыл новое учебное заведение – Губернаторский лицей в микрорайоне Солнечном.

«Идея этого проекта заключалась в том, чтобы построить современный многопрофильный комплекс, который должен стать местом притяжения всех жителей района, площадкой для учебы, спорта, отдыха, для совместного досуга детей и родителей. Думаю, что у нас все получилось. Честно говоря, по-хорошему завидую детям. Им очень повезло и с педагогами, и с лицеем в целом», – цитирует губернатора ДИП.

Лицей создан благодаря тесному сотрудничеству органов власти, бизнеса, педагогического сообщества. На его строительство было направлено 3,4 миллиарда рублей. В составе образовательного комплекса, помимо самой школы, построены технопарк, центр дополнительного образования детей, медиацентр, общественный центр для молодежи, региональный центр подготовки педагогических команд.

Лицей будет работать по принципу школы полного дня. Это уникальная для региона модель, когда школьники весь день находятся в образовательном учреждении: с утра до обеда учатся, а после обеда посещают кружки и секции. Для дополнительного образования ребята могут выбрать обучение фото- и видеомонтажу, VR- и AR-технологиям, кибербезопасности, промышленному и графическому дизайну, робототехнике, посещение театральной и хореографической студии, спортивных секций. В течение дня предусмотрено время на прогулку, отдых и питание.

Поскольку программа нацелена на углубленное изучение предметов, то учащиеся, начиная с 5 класса, попасть в лицей смогут, пройдя конкурсный отбор. В начальную школу малыши набираются на общих условиях.

В перспективе – создание детского сада, который войдет в состав Губернаторского лицея в качестве структурного подразделения.

Также совместно с бизнесом запланировано создание в Сысертском районе Уральской загородной образовательной резиденции – площадки дополнительного образования, где ребята под руководством наставников – индустриальных партнеров лицея будут обучаться креативу, биотеху, космическим специальностям, аэро, AI и IT.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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