Молодая женщина умерла во время рейса Москва – Екатеринбург

Молодая женщина умерла в самолете, летевшем из Москвы в Екатеринбург. Ей было 27 лет, об этом сообщили в пресс-службе Центрального следственного управления на транспорте СК России.
По предварительным данным, у пассажирки могло отказать сердце. Командир воздушного судна совершил экстренную посадку в аэропорту Казани, однако прибывшие к борту медики констатировали смерть женщины.
СК проводит проверку.
Екатеринбург, Елена Сычева
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