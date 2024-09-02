Молодая женщина умерла во время рейса Москва – Екатеринбург

Молодая женщина умерла в самолете, летевшем из Москвы в Екатеринбург. Ей было 27 лет, об этом сообщили в пресс-службе Центрального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, у пассажирки могло отказать сердце. Командир воздушного судна совершил экстренную посадку в аэропорту Казани, однако прибывшие к борту медики констатировали смерть женщины.

СК проводит проверку.

Екатеринбург, Елена Сычева

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