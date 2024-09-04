Силовики занялись свалкой медицинских отходов у аэропорта Кольцово

На полигоне у аэропорта Кольцово прошла проверка. Силовики пришли туда после сообщений Свердловского РЭО о незаконной свалке с опасными отходами.

В проверочном рейде приняли участие сотрудники природоохранной и транспортной прокуратуры Свердловской области, специалисты инспекции охраны окружающей среды Екатеринбурга, экологи Свердловского РЭО и служба безопасности аэропорта Кольцово совместно с орнитологами. Факт несанкционированного размещения отходов был зафиксирован.

«Два года эковолонтеры Свердловского отделения РЭО привлекали внимание к несанкционированной свалке рядом аэропортом. За это время она разрослась до серьезных масштабов, стала опасной для здоровья людей и экологии. Уверен, правоохранительные органы доведут дело до конца: свалка будет ликвидирована, а виновные – наказаны. А мы продолжим работать на благо нашего города, будем делать свою работу – пресекать загрязнение лесов, водоемов и городов жадными до легкой прибыли дельцами», – прокомментировал председатель Свердловского РЭО, депутат Екатеринбургской городской Думы Алексей Вихарев.

На данный момент силовые структуры проводят надзорные мероприятия, после расследования будет дана правовая оценка соблюдению экологических норм собственником, а также будет рассчитан причиненный вред почве.

Установлен собственник земельного участка. Согласно информации на сайте Кировского районного суда, им является Вадим Лукач. В июле 2024 года суд уже обязал его ликвидировать несанкционированную свалку отходов.

Напомним, что экоактивисты РЭО обнаружили свалку в Арамили два года назад. Они зафиксировали, что через КПП с охраной въезжают грузовики с мусором, выяснили, что въезд платный (от 2 до 5 т.р.), а деньги просят перевести на карту некому Сергею Б. Об этом факте сообщили во все надзорные ведомства и правоохранительные органы, но никаких мер в тот момент не последовало.

Отметим, что свалка функционирует и по сей день. На нелегальном мусорном полигоне регулярно находят свежие горы пластика, строительных обломков, бочек и канистр с горючими веществами, пакеты с надписями «медицинские отходы класса Б и В».

За два года, по данным РЭО, свалка увеличилась в 4 раза и сегодня ее площадь составляет около 20 Га.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube