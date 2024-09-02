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Понедельник, 2 сентября 2024, 16:00 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге 68-летняя женщина насмерть сбила пешехода

Фото ГИБДД

В Екатеринбурге 68-летняя водитель Toyota Verso насмерть сбила женщину, переходившую дорогу. Трагедия случилась на 5 километре Чусовского тракта. В результате аварии женщина скончалась на месте от полученных травм. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность погибшей.

«На месте трагедии работают сотрудники ОВД, выясняют обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится расследование, в рамках которого будет установлено, где двигался пешеход в момент наезда», – отметили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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