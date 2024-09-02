Екатеринбурженка отсудила деньги у ветклиники за некачественную услугу

Жительница Екатеринбурга с помощью специалистов Роспотребнадзора смогла вернуть деньги за некачественно оказанные ветеринарные услуги.

Женщина обратилась в ветклинику «Доверие», так как ее собака начала хромать. В клинике осмотрели животное, сделали рентген и выдали хозяйке CD-диск с заключением ветеринарного врача, что патологии у собаки не выявлено. Стоимость услуг составила 1800 рублей. Но питомцу становилось все хуже, и женщина пошла в другую клинику. Там выяснилось, что снимки рентгена на диске были выполнены некачественно и собаке необходимо повторное исследование.

Екатеринбурженка обратилась в консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге с просьбой помочь расторгнуть договор с ООО «Доверие» и вернуть уплаченную сумму. Специалисты составили претензию в адрес клиники, но ответа не пришло. Дело дошло до суда, и по мировому соглашению клиника вернула недовольному клиенту уплаченные по договору деньги.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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