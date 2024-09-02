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Понедельник, 2 сентября 2024, 16:01 мск

Новости Екатеринбург

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Самокатчик выехал на красный под колеса машины и попал в реанимацию

В Екатеринбурге самокатчик проехал на красный свет – и попал прямо под колеса ехавшей машины. Инцидент произошел в минувшую субботу на перекрестке улиц Радищева и Московской, видео с камер наблюдения публикует телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

На записи четко видно, как молодой человек едет на запрещающий сигнал светофора, выкатываясь прямо под колеса внедорожнику, который не видел водителя СИМ из-за стоявших на светофоре во встречном направлении машин.

По данным канала, пострадавшего отправили в реанимационное отделение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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