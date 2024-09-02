На Урале вынесли приговор участнику банды вымогателей в погонах

В Свердловской области суд вынес приговор бывшему полицейскому, который был членом банды вымогателей. Как сообщает областной следственный комитет, 28-летний мужчина был признан виновным по ч. 3 ст. 163 УК РФ и осужден на 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как было установлено следствием и судом, 5 сентября 2022 года осужденный вместе с сообщниками под надуманным предлогом заманили жителя Екатеринбурга во двор дома на улице Фрунзе. Тот приехал на машине, и участники банды подбросили в его автомобиль сверток вещества под видом наркотика. Затем к мужчине подошли сообщники, среди которых был действующий на тот момент сотрудник правоохранительных органов, представились полицейскими и стали угрожать уголовной ответственностью за якобы хранение наркотиков в машине. Вымогатели потребовали передать им 250 тысяч рублей. В дальнейшем родственники пострадавшего мужчины перечислили злоумышленникам деньги на банковский счет.

Как отмечают в СК, данное уголовное дело было выделено в отдельное производство, поскольку фигурант находился в розыске. Еще пяти участникам банды суд вынес приговор в марте 2024 года.

Так, по одному из эпизодов, 23 сентября 2022 года сообщники похитили мужчину, избивали его и требовали передать им 500 тысяч рублей. Преступники заманили жертву предложением подзаработать: мужчина должен был забрать крупную сумму денег у пожилой женщины в подъезде дома по улице Павла Шаманова, а потом передать деньги другому лицу. Как только сверток с наличными оказался в руках мужчины, его окружили сообщники. Один из них показал удостоверение сотрудника полиции и стал угрожать уголовной ответственностью за якобы участие в мошенничестве. Мужчину увезли к дому на проспекте Сахарова и удерживали до тех пор, пока его не освободили настоящие полицейские, получившие сигнал о преступлении.

В ходе расследования следователи опросили свидетелей преступлений банды и провели несколько экспертиз, в том числе судебную психиатрическую. Она показала, что фигуранты были вменяемы и отдавали отчет в своих действиях. В зависимости от роли каждого, участники банды были признаны виновными в преступлениях по ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 5 ст. 33, ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий). Пятеро осужденных получили сроки от 7,5 до 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Непосредственное участие в ликвидации организованной группы принимали оперуполномоченные уголовного розыска областного полицейского главка, сотрудники регионального ФСБ, а также сыщики УМВД по Екатеринбургу и Нижнего Тагила, при силовой поддержке бойцов ОМОН», – отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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