Семеро мошенников похитили из бюджета 19 млн рублей материнского капитала

В Каменске-Уральском перед судом предстанут семеро членов шайки, которая похитила из федерального бюджета 19,4 млн рублей, предназначенных для выплаты материнского капитала.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в зависимости от роли в шайке фигуранты обвиняются в мошенничестве при получении выплат, организованном группой, в крупном размере, или покушении на мошенничество при получении выплат, организованном группой.

По версии следствия, преступный план разработал 54-летний житель Каменска-Уральского, председатель кредитно-потребительского кооператива «Семейная касса», под контролем которого также находились КПК «Честный» (до 16.03.2019), КПК «Семейный капитал» (с 16.03.2019).

В преступную группу фигурант включил своего бухгалтера и пять знакомых риэлторов. С апреля 2017 года по ноябрь 2021 года группа подыскивала владельцев сертификатов на материнский капитал и заключала с ними фиктивные договоры займов на покупку недвижимости по завышенной стоимости.

Фальшивые документы соучастники предоставляли в отделения Пенсионного фонда в Свердловской области и Севастополе, после чего на счета подконтрольных им кооперативов из бюджета перечислялись деньги на погашение долга. Полученные средства обвиняемые присваивали. Государству нанесен ущерб на общую сумму свыше 19,4 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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